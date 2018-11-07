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صور.. جامعة كفرالشيخ تستقبل رئيسها بالورود بعد فوزها بمسابقة أفضل جامعة مصرية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:05 م
صور.. جامعة كفرالشيخ تستقبل رئيسها بالورود بعد فوزها بمسابقة أفضل جامعة مصرية فورز جامعة كفر الشيخ بأفضل جامعة مصرية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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احتفلت أسرة جامعة كفر الشيخ، بفوزها بمسابقة أفضل جامعة مصرية،حيث تقدم عمداء الكليات والعاملين والطلاب بخالص التهنئة الدكتور ماجد القمرى - رئيس الجامعة بهذه المناسبة السعيدة والفوز بلقب أفضل جامعة مصرية ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسى ، والتى تم إعلان نتيجتها خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

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وقال القمرى، إن هذا النجاح الفائق والحصول على لقب أفضل جامعة بين الجامعات المصرية، يُعد اعتراف قوى بتطور جامعة كفر الشيخ السريع والملحوظ فى التعليم والبحث العلمى والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى جميع المقومات الأكاديمية والبحثية.

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ووعد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة ستواصل العمل بدأب لاستكمال مسيرة التميز والنجاح وتنفيذ الخطة الإستراتيجية الثانية التى تم وضعها منذ توليه مسئولية رئاسة الجامعة للحفاظ على مكانة الجامعة العلمية والسعى إلى المنافسة الدولية.

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وقرر رئيس الجامعة صرف مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بهذه المناسبة السعيدة تقديرًا لجهود جميع أفراد أسرة الجامعة.

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ويذكر أن جميع الجامعات المصرية تنافست على هذا اللقب الذى ظفرت به جامعة كفر الشيخ حيث احتلت جامعة أسيوط المركز الثانى فيما جاءت جامعة المنصورة فى المركز الثالث بالمسابقة.

 
 
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