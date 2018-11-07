صور.. "تعليم الإسكندرية" تغرس شجيرات مثمرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي

قامت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بغرس شجيرات مثمرة بديوان عام مديرية التربية والتعليم ومدارس كلية الإقبال القومية بالطريق الدائرى التابعة لإدارة وسط الإسكندرية برفقة الدكتور ماهر أبو جبل عضو مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية تحت رعاية الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عطية مدير مشاتل المحافظة والدكتورة رباب مدنى نائب مدير عام الحدائق المركزية وممثلين من ائتلاف حب الوطن بحضور المنسق العام للائتلاف ومسئولة الإعلامى.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة مليون ونصف شجرة مثمرة، وقام فريق العمل باللجنة التنسيقية لاستكمال العمل فى أحياء الإسكندرية فتوجه الفريق بعد ذلك لمدرستى أشرف الخوجة وصلاح سالم التابعتين لإدارة شرق التعليمية.