video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "تعليم الإسكندرية" تغرس شجيرات مثمرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:04 م
صور.. "تعليم الإسكندرية" تغرس شجيرات مثمرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي غرس شجيرات مثمرة تنفيذا لمبادرة الرئيس
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

قامت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بغرس شجيرات مثمرة بديوان عام مديرية التربية والتعليم ومدارس كلية الإقبال القومية بالطريق الدائرى التابعة لإدارة وسط الإسكندرية برفقة الدكتور ماهر أبو جبل عضو مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية تحت رعاية الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عطية مدير مشاتل المحافظة والدكتورة رباب مدنى نائب مدير عام الحدائق المركزية وممثلين من ائتلاف حب الوطن بحضور المنسق العام للائتلاف ومسئولة الإعلامى.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة مليون ونصف شجرة مثمرة، وقام فريق العمل باللجنة التنسيقية لاستكمال العمل فى أحياء الإسكندرية فتوجه الفريق بعد ذلك لمدرستى أشرف الخوجة وصلاح سالم التابعتين لإدارة شرق التعليمية.

IMG-20181107-WA0007
 
IMG-20181107-WA0008
IMG-20181107-WA0009
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الإسكندرية: وصول الكتب بنسبة 100% وتوزيعها على الإدارات التعليمية

تعليم الإسكندرية تطلق مبادرة "سفراء الخير" لتوفير مستلزمات المدارس مجانا

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاسكندرية

تعليم الإسكندرية




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة