صور.. الانتهاء من استخراج أوراق ثبوتية لـ94 مواطنا بوسط سيناء

اختتمت مساء اليوم قافلة المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، إجراءات استخراج أوراق ثبوتية لعدد 94 حالة من أهالى مركز نخل فى وسط سيناء، وتمت فى قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة نخل واستهدفت استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد فى السجلات الرسمية للدولة، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية بالعريش ومشايخ القبائل، تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان لـ"اليوم السابع" إن القافلة استهدفت مساعدة أبناء مركز نخل بوسط سيناء فى استخراج أوراقهم الثبوتية لحالات تصادق على زواج قبلى وعددها 24 حالة تصادق، واستخراج سواقط قيد ميلاد لمن لم يتم تسجيلهم سابقا وعددهم 70 حالة، وجميعها إجراءات تمت مجانا على نفقة المحافظة، وتحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضافت أنه على هامش الحملة، تم تقديم خدمات أخرى لأهالى نخل بينها، توثيق حالات زواج حديثة لمن يرغب نظرا لتواجد لجنة من كافة الاختصاصات.

وأشار أحمد شفيق مسئول المتابعة بمكتب المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، أن الحملة استمرت ليوم كامل وخلالها تم استقبال مستفيدين بالخدمة المقدمة من كافة قرى ومدينة مركز نخل، بعد أن تم مسبقا التنبيه عليهم بالتواجد فى مجلس المدينة هذا اليوم.

وقدم نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، الشكر باسم أهالى مركز نخل للمحافظة والوزارات الداعمة لهذه الخدمة التى استفاد منها الأهالى، لافتا أنه تم تقديم كل التيسيرات لعمل اللجنة وتوفير مقر لإنهاء إجراءات استكمال الأوراق.