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صحيفة إماراتية: وعى شعب مصر وتكاتفه مع جيشها وأد مخطط "الإخوان"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:35 ص
صحيفة إماراتية: وعى شعب مصر وتكاتفه مع جيشها وأد مخطط "الإخوان" المصريون ـ صورة أرشيفية
أبوظبى(أ ش أ)
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أشادت صحيفة (الوطن) الإماراتية، بوعى الشعب المصرى وتكاتفه الوطنى مع قوات الجيش، الذى أسقط محاولة استهداف مصر وجعلها رهينة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، وقالت إن مخطط هذه الجماعة الإرهابية كان الأخطر فى تاريخ المنطقة.

وأوضحت الصحية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هذا المخطط كان يستهدف الأمة العربية جمعاء، وأن وعى شعب مصر وتكاتفه مع جيشها كان كفيلا بوأد ذلك المخطط الخطير، رغم التذبذب من قبل بعض الأطراف الدولية الفاعلة، لتحافظ مصر على مركزيتها ومكانتها على الصعد كافة، ودورها القومى كأساس لاستقرار وسلامة المنطقة.

وطالبت (الوطن) المجتمع الدولى بالتعاون والتكاتف من أجل القضاء على الارهاب والحفاظ على الأمن والسلامة الدوليين، مشيرة إلى أن أشكال الإرهاب كثيرة ومتعددة، وإن كانت فى معظمها تهدف لذات النوايا، فمحاولة البعض إغراق العقول فى التعصب والانغلاق والجهل هو إرهاب، واستهداف الآخر بالعنف ـ أيا كان نوعه أو أسلوبه ـ هو "إرهاب"، والعمليات الإجرامية الجبانة والتفجيرات وما شابه هى "إرهاب"، والضحايا دائما أبرياء لا ذنب لهم سوى أن الجناة والمتورطين بالإثم والمرتهنين للأجندات الخبيثة أرادوا جعلهم ضحايا لوحشيتهم.

وأكدت الصحيفة، فى ختام افتتاحيتها، أن التحدى عام والمسؤولية جماعية بأن يتم التعاون الدولى لأقصى درجة ممكنة؛ فى سبيل العمل على الحفاظ على الأمن والسلامة الدوليين من جميع الأوبئة، وخاصة الإرهاب الذى هو أخطرها.

 

 


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