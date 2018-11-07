صحة شمال سيناء تعلن حاجتها للتخصصّات طبية نادرة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان صحفى ، أنه يوجد مخطط لدعم قدرات مستشفيات المحافظة بخبرات طبية متميزة بتعليمات من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار كيل وزارة الصحة، أن ذلك يشمل سد العجز فى التخصصات مقابل رفع قيمة التعاقدات مع الأطباء البشريين والأخصائيين والاستشاريين.

وقال إنه تم تصديق محافظ شمال سيناء على تحديد مبلغ 1000 جنيه مقابل كل يوم عمل للأطباء الحاصلين على الدكتوراة، وتحديد مبلغ 1000 جنيه لليوم الواحد للأخصائيين "أشعة تخدير كلى صناعي"، ومبلغ 750 جنيه عن كل يوم عمل للأخصائيين.