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شروط حجز المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:30 م
شروط حجز المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" مشروع بيت الوطن
إعداد – تامر إمام
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اليوم السابع بلس

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز بالمرحلة السادسة من مشروع "بيت الوطن"، وهو المشروع الذي خصصته الدولة لإتاحة الأراضي للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاكها.

الحجز بدأ يوم 5 نوفمبر الجاري ويستمر لمدة أسبوعين، حيث تشمل المرحلة السادسة طرح 819 قطعة أرض بامتداد منطقة النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الألمانية، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة، وبالقرب من طريق القاهرة السخنة.

وينشر "دوت مصر" شروط حجز مشروع "بيت الوطن"، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان:

 


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