شاهد في دقيقة.. طريقة صرف المعاشات المحولة لبنك ناصر من منافذ فوري

كتب مدحت وهبة

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة تنفيذ خدمة جديدة للمواطنين، تتمثل في صرف المعاشات والمرتبات المحولة إلى البنك من منافذ شركة فوري، تسهيلا على المواطنين في صرف معاشاتهم من أي منفذ قريب لهم.

ننشر في الفيديو التالي أهم المعلومات عن كيفية صرف المعاشات المحولة من بنك ناصر الاجتماعي من منافذ شركة فوري.

1- يتقدم صاحب المعاش لفروع بنك ناصر بطلب لرغبته في صرف المعاش من منافذ فوري

2- يمكن للشخص صرف معاشه من أي منفذ لشركة فوري على مستوى الجمهورية

3- عدد مستحقي المعاشات المحولين لبنك ناصر 359 ألف مستفيد

4- عدد من يحولون مرتباتهم شهريا إلى بنك ناصر 127 ألف عميل

5- يوجد أكثر من 80 ألف منفذ لشركة فوري على مستوى الجمهورية

6- الخطوة تأتي لتقليل الزحام والتخفيف من التكدس على فروع البنك