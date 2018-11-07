شاهد.. زيارة و"سيلفى" هدية.. المتحف المصرى الكبير يوفر كاميرات لزواره

كتب محمد مصطفى

يشهد المتحف المصرى الكبير بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، العمل المستمر من أجل الانتهاء منه حتى يكون جاهزا للافتتاح واستقبال الجمهور، وتعول الدولة على هذا المشروع الكبير باعتباره تحفة معمارية سوف يكون له مردود إيجابى فى دعم السياحة المصرية، وتعريف السياح بعظمة الحضارة المصرية، خاصة فى ظل الآثار الموجودة فيه، وبجانب الاعتماد على التقنيات والأساليب التكنولوجية فى تقديم تجربة مميزة لزائرى المتحف.

وفى الفيديو التالى يظهر مهندسو المتحف المصرى الكبير، أثناء تجربتهم لأحد الشاشات التى تعمل باللمس مزودة بكاميرا فائقة الدقة "photo booth"، والتى من شانها التقاط الصور للزائرين داخل أروقة المتحف، وإرسال الصور عبر البريد الإلكترونى الخاص بهم فى على الفور.



كاميرات بجانب تمثال رمسيس



ارسال الصور فى الحال للزوار



photo booth بالمتحف المصرى الكبير

وأظهر الفيديو مدى جودة الكاميرا المدمجة بالشاشة والتكنولوجيا المتطورة التى تعمل به بجانب سرعة نقل البيانات ليتمكن السائحون وزوار المتحف فى مشاركة صورهم مع اصدقائهم على الفور اثناء تجولهم داخل المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه عام 2020.