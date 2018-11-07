سوق السيارات يحقق 52% نموًا فى المبيعات خلال سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 2017

كتب : مصطفى عبد التواب

ارتفعت مبيعات سوق السيارات خلال شهر سبتمر 2018، بواقع 52.1% بالمقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضى، حيث شهد السوق بيع 18.804 سيارة خلال سبتمبر الجارى بالمقارنة مع سبتمبر 2017، الذى باع السوق خلاله 12.361 سيارة.

وبحسب تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات فإن السيارات الملاكى حققت نمو فى المبيعات بواقع 52% بالمقارنة بالشهرين السابق ذكرهم، حيث باع السوق 14.608 سيارة خلال سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 9.615 سيارة خلال سبتمبر 2017.

وشهدت الاتوبيسات نموًا فى المبيعات خلال فترة المقارنة ذاتها، لتحقق 33.3% نموًا فى المبيعات، حيث باع السوق 1.285 أتوبيس خلال سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 964 أتوبيس خلال سبتمبر 2017.

فيما قفزت الشاحنات خلال فترة المقارنة نفسها بواقع 63.4% نموًا فى المبيعات، حيث باع السوق 2.911 شاحنة خلال سبتمبر 2018، بالمقارنة مع 1.782 شاحنة خلال الشهر نفسه من عام 2017.