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سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:02 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية هيروين - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان  اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كل من المتهم "ياسر.س.م"20 عام عاطل ومقيم البلابسة بحوزته 17 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام و60 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ع.أ"36 عاما عاطل ومقيم وادى الملاك بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سعد.ا.ع"36 عاما سائق ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ع.ع"39 عاما موظف مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عصام.س.ع"47 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 20 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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