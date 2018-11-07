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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:45 م
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سفر وعودة 1339 مصريا وليبيا و241 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:55 م
سفر وعودة 1339 مصريا وليبيا و241 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم-ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1339 مصريا وليبيا و 241 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 953 إلى الجانب الليبي، بينهم  249مصريا و704 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 386 بينهم 339 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 47 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 111 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 130 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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