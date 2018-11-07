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سعر البطاطس اليوم الأربعاء 7-11-2018 يشهدا نخفاضا نصف جنيه

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:30 ص
سعر البطاطس اليوم الأربعاء 7-11-2018 يشهدا نخفاضا نصف جنيه بطاطس - أرشيفية
أسماء أمين
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شهدت أسعار البطاطس انخفاضا قدره نصف جنيه لتسجل من 5 -7 جنيهات، اليوم الأربعاء 7 نوفمبر، كما تراجع سعر الطماطم جنيها لتسجل من 4 إلى 6.5 جنيه، وبلغ سعر البصل من 3.5 إلى 5 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الكوسة جنيها لتبلغ من 5 -8 جنيهات، طبقا لسعار الجملة بسوق العبور.

 

وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 - 5.5 جنيه، والخيار الصوب من 3 إلى 5.5 جنيه، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، سعر والفاصوليا الخضراء لتسجل من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2.25 جنيه.

 

وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيها، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 7جنيهات، والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى بلع سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 7 جنيهات.


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