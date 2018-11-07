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رسميًا.. إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:13 ص
رسميًا.. إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية انتخابات - صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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بعد أقل من أسبوع على إجراء انتخابات الغرف السياحية، أصدرت غرفة الشركات السياحية بياناً أعلنت فيه نتيجة الانتخابات بشكل رسمى بالأرقام، بعد اعتمادها من قبل الممثل القانونى لوزارة السياحة، حيث أوضح البيان نتیجة انتخابات عضویة مجلس إدارة الغرفة ومندوبیھا بالجمعیة العمومیة للاتحاد المصرى للغرف السیاحیة.

 

وتقدمت الغرفة بالشكر والتقدیر لكل من شارك فى أعمال انتخابات عضویة مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها فى الجمعیة العمومیة للاتحاد المصرى للغرف السیاحیة، والتى عكست مدى وعى الجمعیة العمومیة وحرصھا على اختیار ممثلیھا فى مجلس إدارة الغرفة.

 

وجاءت النتيجة أولاً: بالنسبة للمرشحین الفائزین بعضویة مجلس إدارة الغرفة عن شركات السیاحة العامة فئة (أ) التى حققت حجم أعمال عشرین ملیون جنیه فأكثر فى العام السابق 2017 وهم: حسام سلامة جودة الشاعر 475، أحمد إبراھیم سید أحمد منصور 445، علاء محمد السید الغمرى 384.

 

أما الفائزون عن شركات السیاحة العامة فئة (أ) التى حققت حجم أعمال أقل من عشرین ملیون جنيه فى العام السابق 2017 هم: یسرى محمد صالح السعودى 461، باسل مصطفى مصطفى السیسى 451، على ابراھیم الدسوقى فؤاد المانسترلى 324.

 

فيما فاز نادر عياد عن شركات الفئة "ج"، وفرج موسى محمد موسى بعضویة مجلس إدارة الغرفة ممثلا لشركات السیاحة فئة (ب).

 

كما تم انتخاب 30 ممثلاً بعضوية الجمعیة العمومیة للاتحاد المصرى للغرف السیاحیة، فى مقدمتهم ناصر تركى و سعد عاصم محمد وأحمد أمین أمین سرور الدیرى ومحمد فاروق یوسف سید.


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