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راعى كنيسة يشارك فى صلاة الجنازة بمسجد فى الشرقية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:54 م
راعى كنيسة يشارك فى صلاة الجنازة بمسجد فى الشرقية راعى كنيسة يشارك فى صلاة الجنازة بمسجد فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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فى لفته ليست بغربية على رجال الدين، حرص القس أندراوس صادق، راعى كنيسة مارى جرجس بأولاد صقر، على المشاركة فى جنازة الشهيد مجند جوده على محمد على حسين ابن قرية تلراك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، فى الشرقية، والذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى بالعريش.

حيث تواجد القس لحظة دخول الجثمان المسجد برفقة العقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للشرقية والمحافظ الدكتور ممدوح غراب، وفور بدء صلاة الجنازة توقف على الجانب من ناحية باب المسجد.

وتقدم راعى كنيسة مارى جرجس مراسم تشيع الجنازة بمرافقة المحافظ ومندوب الأوقاف، التى تعالت فيها الهتافات "لا الله إلا الله الشهيد حبيب الله".

قام القس والمحافظ والقيادات العسكرية بمصافحة أسرة الشهيد مقدما واجب العزاء والمواساة للأسرة ولأهالى قرية تلراك فى فقيدهم العزيز شهيد الواجب والوطن.

 


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