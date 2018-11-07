رئيس جامعة حلوان: قبول 139 طعنا بجامعة حلوان من أصل 572

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الطلاب تقدموا بـ572 طعنا على زملائهم المرشحين بالانتخابات الطلابية على مستوى الكليات المختلفة، وأنه تم قبول 139 طعنا ليصبح العدد النهائى 1171 ينافسون فى الانتخابات الطلابية التى تنطلق مرحلتها الأولى يوم الأحد المقبل.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة أعدت مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية بالكليات وعلقتها جنبا إلى جنب للكشوف النهائية للطلاب المرشحين بالانتخابات الطلابية التى تم تعليقها أيضا بإدارات رعاية الشباب وحرم الكليات المختلفة، مؤكدا أنه من بين هذه الضوابط عدم استخدم الملصقات على الحوائط وكذلك عدم استخدام أدوات الرش على الحوائط حفاظا على النظافة، كما أنه تقرر منع كافة الشعارات الدينية والسياسية أو الطائفية، وعدم الذم فى الآخر.

وأشار إلى أنه يمكن للطالب استخدام اللافتات التى تعلق ويمكن إزالتها مرة أخرى، كما أنه تم التشديد على عدم استخدام مكبرات الصوت، قائلا: "ادعى لنفسك كما تشاء ولا تذم فى الآخر، وعلقنا هذه الضوابط جنب الكشوف النهائية ومن يحاول كسر هذه الضوابط سيتم استبعاده من الانتخابات وإحالته للتحقيق".



