رئيس "النواب الأمريكى" يهنئ الديمقراطيين على فوزهم بالأغلبية فى المجلس

واشنطن (أ ش أ)

هنأ رئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان، الحزب الديمقراطى على فوزه بالأغلبية فى مجلس النواب، وأكد أن التاريخ يعيد نفسه، حيث أن الحزب المتواجد فى السلطة دائما ما يواجه صعوبات شديدة فى أول انتخابات نصفية.

وقال ريان- فى بيان نقلته شبكة "سى أن أن " الأمريكية اليوم الأربعاء " لقد كرر التاريخ نفسه، حيث يواجه الحزب المتواجد فى السلطة دائما صعوبات فى أول انتخابات نصفية"، وأعرب ريان عن فخره بالحملة التى نظمها أعضاء الحزب الجمهورى فى بيئة سياسية صعبة.

وتابع " أهنيء الديموقراطيين لحصولهم على الأغلبية فى مجلس النواب والجمهوريين على احتفاظهم بالأغلبية فى مجلس الشيوخ.. إننا لا نحتاج إلى انتخابات لنعرف أننا دولة مقسمة، كبلد وحكومة يجب أن نجد طريقة للالتقاء لإيجاد أرضية مشتركة".

ومضى يقول " لقد كان قيادة مجلس النواب شرفا لا يصدق على مدى السنوات الثلاث الماضية، لقد قدمنا إسهاما مستمرا فى قوة هذا البلد وازدهاره، ولهذا سأبقى فخورا دائما ".