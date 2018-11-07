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رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقيت تهديدات بالقتل من نشطاء البيئة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:38 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا: تلقيت تهديدات بالقتل من نشطاء البيئة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
كتبت - سالى حسام
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تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تهديدات بالقتل من قبل نشطاء فى مجال الحفاظ على البيئة.
 
وبحسب "صحيفة الجارديان"، فأن جاسيندا قالت فى تصريحات تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، إنها تلقت تهديدات عديدة بالقتل من قبل المحتجين الذين يسمون أنفسهم بمعارضى "1080".
 
وكانت الحكومة النيوزيلندية، قالت إن المادة 1080 هى مادة أمنة كيماوية تستخدم فقط فى القضاء على الحيوانات التى قد تسبب أضرارا مثل القوارض كالفئران وغيرها.
 
ولكن بالنسبة لنشطاء البيئة فأن هذه المادة تعد سما يقتل الحياة البرية والبشر كذلك.
 
وقالت أرديرن إنها لا تمانع المظاهرات السلمية لكن "عندما يتحول الأمر لتهديدات بالقتل ودعوات للعنف ضد أشخاص يقومون بعملهم فأن هذا الأمر يستدعى تدخلها".
 
ويذكر أن معارضى المادة 1080 كانوا أرسلوا عبوة يبدو أنها ملوثة بالمادة السامة، فى سبتمبر الماضى وتم وضعها فى صناديق بها طيور ميتة على أبوب البرلمان، لكن اتضح بعد ذلك أن المادة فى العبوة مزيفة.
 

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رئيسة وزراء نيوزيلندا

جاسيندا أرديرن

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