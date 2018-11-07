رئيسا وزراء الصين وروسيا يدينان الحماية التجارية ويتفقان على التعاون

رويترز

ندد رئيس وزراء روسيا ديمترى ميدفيديف ونظيره الصينى لى كه تشيانج بالحماية التجارية واتفقا على توسيع نطاق التعاون بين بلديهما فى المجالات المختلفة. وشهد رئيسا الوزراء توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات فى بكين اليوم الاربعاء.

وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع صرح لى أن الحماية التجارية تضر بمصالح الصين والدول الأخرى. وقال ميدفيديف إنه متفق مع لى بشأن العديد من القضايا الاقتصادية من بينها دعم المشروعات الصغيرة ومواصلة "إلغاء القيود فى قطاعات معينة".