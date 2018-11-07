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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:57 ص
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خطة شركة مياه الأقصر للمرور على المطاعم والمقاهى لتوفيق أوضاع الصرف الصناعى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 ص
خطة شركة مياه الأقصر للمرور على المطاعم والمقاهى لتوفيق أوضاع الصرف الصناعى جانب من المرور علي المطاعم بمحافظة الاقصر لمتابعة الصرف الصناعي
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، عن بدء خطة عمل للصرف الصناعى تجنبا لانسداد شبكات الصرف الصحى بالأقصر، وذلك فى المطاعم والمقاهى لتوفيق أوضاع الصرف الصناعى.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل وعمل خطة شركة المياه على المطاعم والمقاهى بالمحافظة:-

1- بدأت إدارة الصرف الصناعى وإدارة الوصلات الخلسة بالشركة بالمرور على المطاعم والمقاهى بمدينة الأقصر

2- تقوم الإدارة بتوفيق أوضاع الصرف الصناعى لتلك المنشآت

3- حملات المطاعم والمقاهى تهدف لعدم حدوث مشاكل فى شبكات الصرف الصحى نتيجة صرف مواد تضر بالشبكة ومخلفات تؤدى لانسدادها

4- ضم فريق العمل للمرور على المطاعم والمقاهى كل من الكيميائى محمود فايز مدير إدارة الصرف الصناعى والأخصائى عامر توفيق حباشى وصلاح خليفة مدير إدارة الوصلات الخلسة

5- أشاد فريق بترحيب المسئولين بتلك المنشآت بتلك المبادرة حفاظاً على الشبكات وتجنبا للانسداد المفاجئ بالصرف لديهم

6- أعمال مراجعة المطاعم والمقاهى تهدف لعدم إيقاف العمل بداخلها

7- تهدف حملات المرور على المنشآت القيام بعملية تسليك بلاعات الصرف الصحى وإصلاح المشكلة داخل هذه المنشآت

 

خطة شركة مياة الأقصر للمرور علي المطاعم والمقاهي لتوفيق أوضاع الصرف الصناعي (2)
 جانب من المرور علي المطاعم بمحافظة الاقصر لمتابعة الصرف الصناعي
 
خطة شركة مياة الأقصر للمرور علي المطاعم والمقاهي لتوفيق أوضاع الصرف الصناعي (1)
تعرف علي خطة شركة مياة الأقصر للمرور علي المطاعم والمقاهي لتوفيق أوضاع الصرف الصناعي
 
خطة شركة مياة الأقصر للمرور علي المطاعم والمقاهي لتوفيق أوضاع الصرف الصناعي (3)
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