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حظر مسيرة للقوميين فى بولندا خشية اندلاع العنف فى ذكرى الاستقلال

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:01 م
حظر مسيرة للقوميين فى بولندا خشية اندلاع العنف فى ذكرى الاستقلال مظاهرات بولندا _ صورة أرشيفية
وارسو أ ش أ
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أعلنت عمدة العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، حظر مسيرة للقوميين كان مخططا إجراؤها الأحد المقبل بالتزامن مع عيد الاستقلال.

وقالت العمدة هانا جرونكيفيتش-والتز إن قرارها يهدف إلى إنهاء عنف القوميين الذى كان سمة لجميع الأحداث التى نظمها اليمين المتطرف فى أيام عيد الاستقلال على مدار العقد الماضي، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

وكانت مدينة فروتسواف الكائنة غرب البلاد اتخذت إجراء مماثلا بمنع مسيرة كانت مقررة بالأمس الثلاثاء، يشار إلى أن بولندا تحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لاستقلالها الذى حصلت عليه عام 1918، فى نهاية الحرب العالمية الأولى، وظلت بولندا مقسمة طيلة 123 سنة بين روسيا وبروسيا والنمسا، قبل أن تحصل على استقلالها.

 


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حظر مسيرة للقوميين

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