حصاد الأخبار.. فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

الطقس

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

هلال الشهر

المترو

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة



كتاب حماية الكنائس فى الإسلام - النسخة الانجليزية

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة