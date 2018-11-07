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حصاد الأخبار.. فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:00 م
حصاد الأخبار.. فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

وزير التموين يفتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة للبطاقات اعتبارا من السبت
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

 

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس 

وزيرة الصحة: فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريا
 

هلال الشهر

 

المترو: عطل بالخط الثانى استمر 5 دقائق وحركة الخطوط الثلاثة منتظمة
 

المترو 

"التعليم" تشن حملات على المدارس غير المرخصة لإغلاقها.. وتحذر أولياء الأمور

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

الصحة تعلن توفير خدمات فحص ماقبل الزواج بالمستشفيات والوحدات الصحية
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

الأوقاف تصدر الطبعة الثالثة من كتاب حماية الكنائس فى الإسلام بالانجيليزية
 

كتاب حماية الكنائس فى الإسلام - النسخة الانجليزية
كتاب حماية الكنائس فى الإسلام - النسخة الانجليزية

 

صور .. الخشت يوقع اتفاقية بحثية شاملة مع أكبر أكاديمية علمية بالصين
 

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة 

 


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