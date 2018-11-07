video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى بالرحاب 4 أيام

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:24 ص
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى بالرحاب 4 أيام محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة الرئيسية "فلبينية" الجنسية، أوقفها أمن مدينة الرحاب أثناء خروجها بوقت متأخر وبحوزتها حقائب، واتضح بأن شركاءها ينتظروها داخل سيارة وهم "أحمد م" 20 سنة، "مصطفي .م "، وعقب مطاردة رجال الأمن لهم اصطدمت سيارة المتهمين بجدار خرسانى أسفر عن إصابة أحدهم، وبتفتيش حقائب الفلبينة عثر بحوزتها على 10 آلاف دولار، وبتفتيش سيارة شركائها عثر بحوزتهم على  كمية من مخدر الأستروكس.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط طن ألبان غير صالح للاستهلاك الآدمى بمركز بنى سويف

حبس

تشكيل عصابى

الرحاب

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة