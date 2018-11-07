حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى بالرحاب 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة الرئيسية "فلبينية" الجنسية، أوقفها أمن مدينة الرحاب أثناء خروجها بوقت متأخر وبحوزتها حقائب، واتضح بأن شركاءها ينتظروها داخل سيارة وهم "أحمد م" 20 سنة، "مصطفي .م "، وعقب مطاردة رجال الأمن لهم اصطدمت سيارة المتهمين بجدار خرسانى أسفر عن إصابة أحدهم، وبتفتيش حقائب الفلبينة عثر بحوزتها على 10 آلاف دولار، وبتفتيش سيارة شركائها عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الأستروكس.