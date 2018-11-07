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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل مسن بسبب خلافات حصيلة بيع المخدرات بالمطرية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:55 م
حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل مسن بسبب خلافات حصيلة بيع المخدرات بالمطرية محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمر حسين عزام وكيل نيابة المطرية بحبس "محمد. أ" عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل مسن بـ6 طعنات، لخلافهما حول مبلغ مالى 1800 جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعدد تقرير الصفة التشريحية، وكفلت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

 

كشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم والمجنى عليه صديقان، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى لتجارة المواد اامخدرة، حيث اختلفا يوم الواقعة على مبلغ 1800 جنيه حصيلة بيع المواد المخدرة، لقى المجنى مصرعه بسببها.

 

وتبين من التحقيقات، أن يوم الواقعة عرض المجنى عليه على المتهم التصالح، واستدعاه إلى بيته لتعاطى المواد المخدرة " استروكس وابترل "، ورد اليه المبلغ المالى، إلا أنهما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه 6 طعنات فى جميع أنحاء جسده أسقطه قتيلا.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 50 سنة، متوفى داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.

 


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