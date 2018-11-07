"جيه.اكس.تى.جى" اليابانية قد تشترى نفطا إيرانيا فى ديسمبر

رويترز

قال ياسوشى أونودا النائب الأول لرئيس جيه.اكس.تى.جى هولدنجز اليوم الأربعاء إن الشركة اليابانية ستدرس ما إذا كانت ستستأنف شراء النفط الخام الإيرانى بعد أن حصلت طوكيو على إعفاء من العقوبات الأمريكية على طهران.

وأبلغ ياسوشى الصحفيين خلال إيجاز صحفى يتعلق بأرباح الشركة فى ستة أشهر أنه إذا قررت الشركة استئناف المشتريات فى ضوء الجدوى الاقتصادية للنفط الإيرانى مقارنة مع الخامات الأخرى، فإن التحميل سيكون فى ديسمبر على أقرب تقدير.

وأضاف أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف استيراد النفط الإيرانى لكنها لم تفصح عن أى معلومة بشأن الكميات التى سيُسمح بها.