جامعة ديلاور الأمريكية تمنح رئيس المنجزين العرب الدكتوراه الفخرية.. صور

كتب محمد عبد العظيم

منحت جامعة ديلاور الأمريكية درجة الدكتوراه الفخرية للدكتور سامح على لطفى رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب للتنمية، وذلك تقديرا لدوره المجتمعى المتميز فى دعم الفئات المهمشة.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بقاعة أكاديمية الالسن بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين، يأتى فى مقدمتهم وزير التعليم الاسبق إبراهيم غنيم، والفنان أحمد خليل، والفنان فائق عزب.

من جانبه أكد سامح لطفى أن الشهادات الفخرية هى نوع من التكريم لشخصيات مؤثرة بالمجتمع، ولها دور فى التوعية بمشاكله وتحدياته ، مشيرا الى ان مبدأ تكريم الشخصيات المعطاءة التى لاتزال على قيد الحياه هو أول اسس بناء مجتمع راق ومتمدن ومعطاء ، فقد عشنا سنوات طويلة نكرم الشخص بعد رحيله.



