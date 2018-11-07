جامعة بنى سويف توقع بروتوكولات تعاون مع بعض المؤسسات لتأهيل الخريجين للعمل

بنى سويف - أيمن لطفى

وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فى جلسته الأخيرة على توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون بين الجامعة وكل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وديوان محافظة بنى سويف، وجامعة النيل الأهلية، فضلا عن تشكيل لجان مشتركة لإعداد خطط عمل والإشراف عليها لتنفيذ تلك الأنشطة.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان له اليوم، الأربعاء، أن توقيع المذكرات والتنسيق مع تلك المؤسسات يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتأهيل الطلاب والخريجين على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح، خاصة المعتمدة على الأفكار الإبداعية، وذلك من خلال اللقاءات والمنتديات والندوات والتى تهدف إلى اكتشاف رواد الأعمال من الطلبة والخريجين أصحاب الأفكار الإبداعية المحتمل تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات ناجحة من خلال المسابقات ومشروعات التخرج.

كما أوضح رئيس جامعة بنى سوف، أن الهدف أيضًا هو تنظيم ملتقيات ريادة الأعمال ومعارض التوظيف، بالإضافة إلى استفادة المحافظة من الكفاءات العلمية والإمكانات المعملية المتوفرة بكلية الهندسة فى تصميم ومراجعة وضبط جودة وإدارة كافة المشروعات الهندسية والتى يتم تنفيذها فى قرى ومدن ومراكز بنى سويف وذلك بغرض الوصول الى الأمان الإنشائى المطلوب بأقل تكلفة، علاوة على تنفيذ أنشطة مبادرة رواد النيل لتعزيز ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وفقا للإستراتيجية القومية 2030.