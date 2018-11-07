جامعة القاهرة تعلن قبول 79 طعنا على مرشحى الانتخابات الطلابية

أعلنت جامعة القاهرة، الأربعاء 7 نوفمبر الجارى، الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2018/2019، بعد فحص الطعون التى بلغت 207 طعناً وتم قبول 79 طعنا، وكذلك التنازلات من الطلاب لزملائهم، إلى جانب الطلاب غير المستوفين للشروط، التى شملت 158طالب وطالبة، ليصبح أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات الطلابية 1093 طالب وطالبة.

وتبدأ الدعاية الانتخابية من الخميس 8 نوفمبر الجارى حتى مـوعد المرحلة الأولى لانتخابات الطلاب يوم الأحد 11 نوفمبر والتي يتم خلالها فتح لجان التصويت أمام الطلاب لاختيار أعضاء اللجان على مسـتوى الكليات وفرز الأصوات فى نفس اليوم، وتعلن النتيـجة عقب انتهاء عملية الفرز، بينما تجرى الإعادة فى هذه المـرحلة فى اليوم التالى.

وتستكمل الانتخابات الطلابية فى مواعيدها المعلنة لاختيار الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات الطلاب في الكليات ومجالسها يـوم الثلاثاء 13 نوفمبر وتنتهي آخر المراحل الانتخابية يوم الخميس 15 نوفمبر بانتخابات الأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب الجامعة وتشكيل مجلس الاتحاد.

من جانبه، دعا الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الطلاب إلى المشاركة بجدية فى الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثلهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية وعدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الانتخابية.