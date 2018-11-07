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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:49 م
خالد صلاح
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تمديد عمليات البحث عن ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة لمدة 3 أيام

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:29 م
تمديد عمليات البحث عن ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة لمدة 3 أيام البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تمديد عمليات البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة "ليون آير" والصندوق الأسود الثانى ومسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة لمدة ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الوطنية الإندونيسية محمد سيوجى- حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن فرق البحث التابعة للجيش والشرطة وغيرها ستتوقف عن العمل، فيما ستستمر الوكالة وحدها فى عمليات البحث والإنقاذ.. مشيرًا إلى أن نتائج البحث فى انخفاض مستمر، لذا ستكون موارد الوكالة وحدها كافية.

ويُقدر عتاد الوكالة المشارك فى البحث بأربع سفن و220 شخصا و60 غواصا يبحثون جميعا فى نطاق 250 مترًا، ويُعد هذا التمديد هو الثانى، بعدما انتهت اليوم الثلاثة أيام التى أعلنتها الوكالة الأحد الماضي.

وكانت السلطات الإندونيسية قد عثرت على الصندوق الأسود الأول الذى كشف عن وجود مشكلة بمؤشر السرعة الجوية فى الرحلات الأربع الأخيرة من عمر الطائرة.

يُذكر أن الطائرة تحطمت بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا باتجاه مدينة بانجكالبينانج فى 29 أكتوبر الماضى؛ ما أسفر عن مصرع 189 شخصًا كانوا على متنها فى أسوأ كارثة جوية فى تاريخ إندونيسيا منذ عام 1997، وكانت الطائرة قد أرسلت طلبًا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية وذلك قبل انقطاع الاتصال بها.

 


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اندونيسيا

طائره اندونيسيا المنكوبه

ضحايا طائره اندونيسيا المنكوبه

تحطم طائره اندونيسيه




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