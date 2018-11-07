تقارير صحفية: وزير إسرائيلى يروج من عُمان لمشروع للسكة الحديد مع دول الخليج (تحديث)

ذكرت تقارير صحفية أن وزير النقل الإسرائيلى يسرائيل كاتس، بدأ من سلطنة عمان إعلان مشروع للسكة الحديد يربط البحر المتوسط بالخليج عبر إسرائيل.
وأوضح كاتس، أن المشروع الذى أطلق عليه "سكة حديد السلام" يلقى دعماً من الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، لافتا أنه مبنى على أساس أن إسرائيل جسر برّى، والأردن مركز مواصلات إقليمي"
وقال وزير النقل الإسرائيلى خلال مؤتمر للنقل الدولى فى عُمان أن المشروع يصب فى صالح السعودية ودول الخليج المجاورة، إضافة إلى الاقتصاد الفلسطيني، وإقامة ممر تجارى إضافى فى المنطقة يكون أقصر وأسرع وأقل كلفة وسيساهم فى اقتصادات كل من الأردن والفلسطينيين الذين سيرتبطون كذلك بالمبادرة، وإسرائيل والسعودية ودول الخليج، وحتى العراق مستقبلا".
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بواسطة:
ريح المستريح
يااه
العبى ياالعاب
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بواسطة:
جحا
محاولة فاشلة لضرب قناة السويس
الجميع يعلم باستحالة نجاح مثل هذه المشاريع في منطقة يسودها الكثير من الاضطرابات. كيف سيتم حماية مثل هذه الخطوط من اعتداءات الارهاب عليها ؟ ما حدث لخط انابيب الغاز عبر سيناء يدل علي ما ستؤل اليه هذه الخطوط للسكك الحديدية.