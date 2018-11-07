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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:10 ص
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تعرف على 6 منتجات كيماوية تراجعت صادراتها خلال العام الجارى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:00 ص
تعرف على 6 منتجات كيماوية تراجعت صادراتها خلال العام الجارى بطارية ارشيف
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تراجع صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنسبة 15% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، حيث تم تصدير كميات بقيمة 125.5 مليون دولار مقابل 148 مليون دولار.

وتراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 2%، تم تصدير منتجات بقيمة 43.1 مليون دولار، مقابل 44.07 مليون دولار. وتراجعت صادرات المنظفات بشكل كبير بلغت نسبة التراجع 47%، حيث تم تصدير منتجات بقيمة 14.1 مليون دولار، مقابل 26.55 مليون دولار.

وتراجعت صادرات المنتجات الزجاجية بنسبة 13%، تم تصدير منتجات بقيمة 12.2 مليون دولار،مقابل 14.1 مليون دولار. وتراجعت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 9%، حيث تم تصدير منتجات بقيمة 910 آلاف دولار، مقابل 990 ألف دولار.

وتراجعت صادرات الفحم الجيرى والطبيعى بنسبة كبيرة للغاية، حيث تم تصدير منتجات بقيمة 100 ألف دولار فقط، مقابل صادرات بلغت 7.1 مليون دولار بنسبة تراجع أكثر من 100%.


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