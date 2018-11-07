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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:11 م
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تشكيل لجنة لمعاينة هبوط محدود لشريط السكة الحديد بإدفو أسوان

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:10 م
تشكيل لجنة لمعاينة هبوط محدود لشريط السكة الحديد بإدفو أسوان جانب من اللجنة
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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عاينت لجنة مكبرة موقع هبوط محدود فى شريط السكة الحديد أمام منطق الحجز بحرى بمركز إدفو شمال أسوان، اليوم الأربعاء، والتى أمر بتشكيلها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، للوقوف على طبيعة الهبوط واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وضمت اللجنة إلى شكلها المحافظ  لمعرفة أسباب الهبوط فى شريط السكه الحديد ومعالجتها العميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وضمت رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو و مديرة الإدارة الهندسية بإدفو وسكرتير الوحدة المحلية بادفو وأعضاء من هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة أسوان ورئيس محطة سكك حديد إدفو ورئيس قرية الحجز بحرى، حيث انتقلت اللجنة علي الطبيعة لدراسة ووضع الحلول للمشكلة. 


وأكد رئيس مركز ومدينة إدفو، على أن المشكلة لم تؤثر على حركة سير القطارات.


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