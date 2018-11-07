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ترامب يهنىء بيلوسى بفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:49 ص
ترامب يهنىء بيلوسى بفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب ترامب والكونجرس
واشنطن (أ ش أ)
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قال "درو هاميل" المتحدث باسم زعيمة الأقلية الديمقراطية فى مجلس النواب الأمريكى "نانسى بيلوسى" أن الرئيس "دونالد ترامب" أجرى اتصالا ببيلوسى لتهنئتها على فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب فى انتخابات التجديد النصفى.

وأضاف هاميل- فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها شبكة "سى بى إس" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن ترامب أشاد بدعوة بيلوسى إلى تعاون الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى تصريحاتها التى أدلت بها عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب.

 


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