تحيا مصر: توسيع النطاق الجغرافى لعمل الوحدات المتنقلة لحماية الأطفال بلا مأوى

أعلن صندوق تحيا مصر توسيع النطاق الجغرافى لعمل الوحدات المتنقلة للبرنامج القومى لحماية أطفال بلا مأوى بإضافة 4 محافظات جديدة هى: الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، ليصبح إجمالى المحافظات التى تعمل بها الوحدات 14 محافظة.

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر فى تصريحات اليوم، إن الصندوق يعمل كشريك رئيسى لوزارة التضامن الاجتماعى فى البرنامج القومى لحماية أطفال بلا مأوى، وذلك من خلال تقديم الدعم المادى والفنى للقضاء على هذه الظاهرة لاقتا إلى أن الصندوق قدم دعما ماليا للبرنامج القومى قدره 114 مليون جنيه، فضلا عن استحداثه لآلية جديدة لجذب الأطفال من الشارع والتى تمثلت فى تصنيع 17 وحدة متنقلة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وتجهيزها بطاقم طبى ونفسى واجتماعى وهى عبارة عن سيارات بأحجام مختلفة تمكن فرق عمل البرنامج القومى من البحث عن اطفال بلا مأوى فى شوارع المحافظات المحددة لدراسة حالتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.

وأوضح تامر عبد الفتاح، أنه بتوسيع النطاق الجغرافى لعمل هذه الوحدات المتنقلة تم تغطية محافظات، القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، السويس، بنى سويف، المنوفية، بالإضافة إلى الأربع محافظات الجديدة.

وأشار المدير المالى والإدارى للصندوق، إلى أن المستهدف من مشاركة الصندوق فى البرنامج القومى هو حماية أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، بالإضافة إلى دمج أطفال الشارع سواء فى أسرهم أو دور الرعاية الاجتماعية التى طورها الصندوق ووفر بها كل وسائل الحياة الكريمة من مدارس، ملاعب، ورش تدريب مهنى وغيرها، والعمل على رفع قدرات هذه المؤسسات وذلك من خلال سد العجز فى الجهاز الوظيفى وتطوير البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل الأطفال، عمل نظام متكامل للإحالة، يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، فضلا عن إنشاء وحدة تشغيل أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى.