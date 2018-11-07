video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تحيا مصر: توسيع النطاق الجغرافى لعمل الوحدات المتنقلة لحماية الأطفال بلا مأوى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:33 ص
تحيا مصر: توسيع النطاق الجغرافى لعمل الوحدات المتنقلة لحماية الأطفال بلا مأوى الوحدات المتنقلة للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن صندوق تحيا مصر توسيع النطاق الجغرافى لعمل الوحدات المتنقلة للبرنامج القومى لحماية أطفال بلا مأوى بإضافة 4 محافظات جديدة هى: الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، ليصبح إجمالى المحافظات التى تعمل بها الوحدات 14 محافظة.

 

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر فى تصريحات اليوم، إن الصندوق يعمل كشريك رئيسى لوزارة التضامن الاجتماعى فى البرنامج القومى لحماية أطفال بلا مأوى، وذلك من خلال تقديم الدعم المادى والفنى للقضاء على هذه الظاهرة لاقتا إلى أن الصندوق قدم دعما ماليا للبرنامج القومى قدره 114 مليون جنيه، فضلا عن استحداثه لآلية جديدة لجذب الأطفال من الشارع والتى تمثلت فى تصنيع 17 وحدة متنقلة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وتجهيزها بطاقم طبى ونفسى واجتماعى وهى عبارة عن سيارات بأحجام مختلفة تمكن فرق عمل البرنامج القومى من البحث عن اطفال بلا مأوى فى شوارع المحافظات المحددة لدراسة حالتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.

 

وأوضح تامر عبد الفتاح، أنه بتوسيع النطاق الجغرافى لعمل هذه الوحدات المتنقلة تم تغطية محافظات، القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، السويس، بنى سويف، المنوفية، بالإضافة إلى الأربع محافظات الجديدة.

 

وأشار المدير المالى والإدارى للصندوق، إلى أن المستهدف من مشاركة الصندوق فى البرنامج القومى هو حماية أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، بالإضافة إلى دمج أطفال الشارع سواء فى أسرهم أو دور الرعاية الاجتماعية التى طورها الصندوق ووفر بها كل وسائل الحياة الكريمة من مدارس، ملاعب، ورش تدريب مهنى وغيرها، والعمل على رفع قدرات هذه المؤسسات وذلك من خلال سد العجز فى الجهاز الوظيفى وتطوير البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل الأطفال، عمل نظام متكامل للإحالة، يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، فضلا عن إنشاء وحدة تشغيل أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على ما قدمته وزارة التضامن لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى × 15 معلومة

غادة والى: توفير القوى البشرية والمالية لمشروع حماية الأطفال بلا مأوى

صندوق تحيا مصر

النطاق الجغرافي

الوحدات المتنقلة الأطفال بلا مأوى

المحافظات




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة