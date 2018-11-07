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تحرير 2194 مخالفة مرورية وضبط 1706 متهما هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:52 م
تحرير 2194 مخالفة مرورية وضبط 1706 متهما هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة حملة مرورية - صورة أرشيفية
فريق المحافظات
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 1706 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس، "السيد .ع.ع" 29 سنة ومقيم الكوم الأخضر حوش عيسى، المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز حوش عيسى "مخدرات" والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، "سلامة .ع.س" 35 سنة ومقيم جناكليس أبو المطامير المطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز وادى النطرون "سرقة بالاكراه"  والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد، "أحمد .ع.ع" 42 سنة عاطل ومقيم جزير عيسى الدلنجات المطلوب التنفيذ عليه فى 31 حكم حبس 22 مستأنف، 9 جزئي، "محمد .س.س" 45 سنة عاطل ومقيم البريجات كوم حمادة، المطلوب التنفيذ عليه فى 46 حكم حبس 7 مستأنف ، 39 جزئى.
 
كما تم تحرير 2194  مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم ضبط السيارة رقم س م ي 7323 ملاكى ماركة مازدا موديل 1985 بالكشف عنها تبين انهامبلغ بسرقتها.
 
كما تم رفع وإزالة 1669إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

 


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