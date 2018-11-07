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تحرير 1253 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:02 ص
تحرير 1253 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرور -ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مدير ية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، أسفرت عن تحرير 1253 مخالفة مرورية متنوعة.
 
ونفذت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة، أسفرت جهودها عن تنفيذ 6 قرارات إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، و3 قرارات تعد على منافع الري، و5 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 2121 مترا تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية، و3 أحكام قضائية .  
 
كما وجه مدير أمن المنوفية بشن حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتىت، اسفرت عن  فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 32 شخصا وتبين وجود 3عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 23 شقة مفروشة و18 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط الآتي: 6 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .
 
 
 
 
 

 


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