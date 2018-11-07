تحريات لكشف ملابسات اتهام موظف بالتسبب فى وفاة نجله بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات اتهام موظف بالمعاش، بالتسبب فى وفاة ابنه الطالب بالمرحلة الإعدادية فى أطفيح.

تلقى العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث جنوب الجيزة بلاغًا يفيد مصرع "م. س"، طالب بالمرحلة الإعدادية داخل مسكنه بإحدى قرى أطفيح، وبإجراء التحريات تبين أن والد الطالب قيده بالحبال لتأديبة بسبب سوء سلوكه، إلا أنه فارق الحياة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وضبط والد المجنى عليه.

وذكرت إحدى أقارب المجنى عليه، أن والده موظف بالمعاش، كان يعمل بإحدى الدول الخليجية، وفى الآونة الأخيرة كان يعتدى على ابنه بالضرب لسوء سلوكه وتدخينه السجائر والمواد المخدرة.

ويوم الحادث قيده بحبل واعتدى عليه بالضرب، إلا أن الابن فارق الحياة، وأضافت أن المجنى عليه هو الابن الوحيد الذكر لوالديه، حيث أن لديه شقيقتين.