تأجيل محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكترونى متهم بسرقة فتاة لـ5 ديسمبر

كتب ــ عامر مصطفى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، نظر محاكمة سائق شركة نقل عبر التطبيق الإلكترونى فى اتهامه بسرقة فتاة بالاكراه، وذلك لجلسة 5 ديسمبر المقبل، للمستندات وصرحت للمدعي بالحق المدني والدفاع.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم "عبد الحميد.ع"، 28 سنة، سائق بشركة "ك"، بمنطقة مدينة نصر أنه سرق المنقولات المبينة وصفاً وقدراً المملوكة للمجنى عليها "آية.أ"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغل استقلالها للسيارة قيادته لتوصيلها إلى أحد الأماكن ثم توقف.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أشهر فى وجهها سلاح أبيض "مطواة" مهدداً إياها به، وحال مقاومتها له تعدى عليها بذلك السلاح محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق مما بث الرعب فى نفسها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها له والاستيلاء على المسروقات، كما حاز سلاح أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانونى.