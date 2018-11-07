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تأجيل محاكمة "خفير" متهم بقتل طفل لسرقته لـ9 يناير

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:12 م
تأجيل محاكمة "خفير" متهم بقتل طفل لسرقته لـ9 يناير محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "خفير" لاتهامه بقتل طفل من أجل سرقته، لجلسة 9 يناير لندب محامى.
 
صدر  القرار  برئاسة المستشار  صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم و محمد شعبان و خالد أبو اليل، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.
 
وأسندت النيابة للمتهم  رضا محمد حسني محمد الأزهرى "خفير"، تهمة قتل المجني عليه مصطفي أبو بكر عبد الفتاح  محمد عمدا،  وذلك بأن  سدد له عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض "سكين"، علي إثر مقاومته له أيان ارتكاب جناية السرقة، فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله كون المجني عليه طفلا.
 
كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه مصطفي أبو بكر عبد الفتاح  محمد.
 
 
 

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