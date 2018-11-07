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تأجيل دعوى تطالب "تميم" بتعويض 150 مليون جنيه لأسر شهداء شرطة للغد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:53 ص
تأجيل دعوى تطالب "تميم" بتعويض 150 مليون جنيه لأسر شهداء شرطة للغد تميم بن حمد أمير قطر -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أجلت منذ قليل الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر الدعوى القضائية رقم 271 لسنة 2018، وأقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبوه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكى، على سبيل التعويض المادى والأدبى عن الأضرار التى أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر، لجلسة الغد لتقديم المستندات.
 
وأوضحت صحيفة الدعوى التى أقامها محامى، المُدعين هم: يحيى كامل جاويش والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحى من القاهرة، وشكرى السيد خلف من محافظة شمال سيناء، والسيدة ميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية.
 
واستند محامى المجنى عليهم، فى دعواه إلى حكم قضائى بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، فضلًا عن القائمة التى أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التى تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها.
 
وأشارت الدعوى، إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبى التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هى الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.
 
 

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