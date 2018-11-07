برلمانى روسى: الوضع السياسى الأمريكى غير متوازن ويصعب التنبؤ به

موسكو(أ ش أ)

قال قنسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الروسى اليوم الأربعاء، إن الوضع السياسى الأمريكى سيكون غير متوازن وسيصعب التبنؤ به بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى كوساتشيف قوله "نتيجة الانتخابات تتماشى مع التوقعات الرئيسية.. سيحاول كل من الحزبين بطبيعة الحال الاستثمار فى استخدام النتيجة كانتصار له، لكن ما أخشاه أن النظام السياسى الأمريكى سيكون غير متوازن بشكل أكبر ويصعب التبنؤ به".

وأضاف أن هناك جزءا من العالم يتأثر بالمشاحنات السياسية الأمريكية، وأنه سيكون ضمن الخاسرين من هذا الاضطراب.

وأجريت انتخابات التجديد النصفى الأمريكية أمس الثلاثاء. ويجرى التنافس فيها على كل مقاعد مجلس النواب والبالغ عددها 435 مقعدا إلى جانب 23 مقعدا من ضمن 100 مقعد بمجلس الشيوخ.