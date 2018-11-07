بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بمدغشقر

أنتاناناريفو (أ ش أ)

بدأ نحو 10 ملايين ناخب فى مدغشقر الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها 36 مرشحا فى المجمل، بينهم ثلاثة سياسيين بارزين لإدارة شؤون دولة تعانى لتوفير فرص عمل ومكافحة الفقر وإنهاء الفساد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أنه تم نشر عدد كبير من قوات الشرطة، لاسيما حول الاستاد البلدى الكبير فى "المحامصنة" وأكثر من 200 فرد من قوات التدخل السريع.

ويسعى الرئيس هيرى راجاوناريمامبيانيا للفوز بفترة ثانية فى السلطة، وينافسه رئيسان سابقان هما مارك رافالومانانا وأندريه راجولينا، وجاب الثلاثة الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندى لحشد الأصوات، وتعهد كل واحد منهم بتسريع عملية انعاش اقتصاد يتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع إلى أكثر من 5 فى المئة هذا العام، ليكون أعلى معدل خلال عشر سنوات.

وكانت بيانات المفوضية الانتخابية فى مدغشقر قد أظهرت مؤخرا أن هناك نحو 10 ملايين ناخب مسجل فى الدولة التى يبلغ تعدادها 25 مليون نسمة، ولا يتوقع كثير من المحللين فوز أى مرشح من الجولة الأولى، وستجرى جولة ثانية يوم 19 ديسمبر المقبل بين المرشحين الاثنين الأكثر حصولا على الأصوات فى الجولة الأولى.