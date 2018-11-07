بالأسماء.. محافظ الإسماعيلية يعتمد حركة تغييرات فى القيادات المحلية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، حزمة قرارات اليوم بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات واسعة للقيادات المحلية والإدارات الهندسية بجميع المراكز والمدن.

وتضمنت تلك القرارات تكليف كل من وائل محمود محمد حمزة من العمل رئيسًا لحى أول الإسماعيلية لرئيس مركز ومدينة فايد.

تكليف عماد أحمد يوسف من العمل رئيسًا لمركز ومدينة التل الكبير للعمل رئيسًا لمركز ومدينة الإسماعيلية، وسعد بغدادى نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير بالقيام بأعمال رئيس المركز والمدينة، وتكليف محمد سالم إبراهيم محمد بالعمل رئيسًا لحى أول الإسماعيلية، وتعديل تكليف أشرف فؤاد مصطفى من العمل رئيسًا لمركز ومدينة الإسماعيلية للعمل رئيسا للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بديوان عام المحافظة وتكليف طارق شكرى بولس من العمل رئيسًا لمركز ومدينة فايد للعمل بديوان عام المحافظة على ذات الدرجة المالية.

وأنهى تكليف المهندس عبد الحميد سامى من العمل رئيسًا لحى ثالث للعمل مشرفًا على المشروع العام للنظافة بالإسماعيلية، وندب إبراهيم عبد الحكم عبد المولى من العاملين بحى ثالث للعمل بديوان عام المحافظة، كما شملت حركة التغيرات والتنقلات استصدار قرار المحافظ بحركة تنقلات مديرى الإدارات الهندسية والتى شملت ندب المهندسة ناهد يونس حسن عبد الله من العمل بالإدارة الهندسية بحى ثالث للعمل مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية وندب المهندس إيهاب خضر عمر من العمل بالإدارة الهندسية بحى أول للعمل مديرًا للإدارة الهندسية بحى ثان وندب المهندسة نهى إبراهيم خضر النجدى المهندسة بمديرية الشئون الصحية للعمل مدير للإدارة الهندسية بحى أول الإسماعيلية.

كما تم ندب عدد من مديرى الإدارات الهندسية بالأحياء الثلاثة للعمل بديوان عام المحافظة وهم المهندس أحمد سليمان إبراهيم من العمل مدير للإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية والمهندسة سعدية إبراهيم أمين من العمل مدير الإدارة الهندسية بحى ثان الإسماعيلية والمهندسة رشا مصطفى أحمد يوسف من العمل مدير للإدارة الهندسية بحى أول الإسماعيلية وعلى جميع المختصين تنفيذ القرار.