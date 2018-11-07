"الوزراء" يعدل قانون الجمعيات الأهلية بناءً على طلب شاب بمؤتمر شباب العالم

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس بدأ استعراض تكليفات الرئيس السيسى الذى أمر بها أمس فى منتدى شباب العالم، وأهمها قانون الجمعيات الأهلية، موضحاً أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة للنظر فى تعديلات القانون، وتضم ممثلى وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أنه سيتم فتح حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن تعديل القانون تم بناء على طلب شاب بمؤتمر شباب العالم.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر فى التعديلات وتناقش ذلك مع الجمعيات الأهلية المختلفة من أجل الوصول لمشروع قانون يعطى مساحة من الحرية للعمل الأهلى، والذى تقدره الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الرئيس السيسى سيعقد اجتماعاً مع كل محافظ على حدا فى حضور رئيس الوزراء، لمناقشة خطط المحافظة والتكليفات التى تم تنفيذها، ويكون هناك قدر كبير من المحاسبة والمتابعة، بالإضافة إلى زيارات رئيس الوزراء، فقد زار 7 محافظات وجار تنفيذ جدول الزيارات لباقى المحافظات.

وذكر أنه سيتم وضع تصور بشأن توجيه الرئيس للحكومة للاجتماع بالإعلاميين، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مسئول حكومى سيجتمع مع الإعلاميين بشكل دورى، أى وزير ما سيتم تحديده وفقاً للأولويات.