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"المهندسين" تقرر إنشاء نقابة فرعية بمطروح وتعلن إجراء أول انتخابات لها

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:00 ص
"المهندسين" تقرر إنشاء نقابة فرعية بمطروح وتعلن إجراء أول انتخابات لها المهندس أحمد السيد
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، موافقة مجلسها الأعلى، على إنشاء نقابة فرعية بمحافظة مطروح، وانتخاب رئيس لها، و14 عضو لتشكيل مجلسها، وذلك استجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة.

 

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر الجارى، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و14 عضو مجلس موزعين على «5 مدنى، 4 كهرباء، 3 ميكانيكا، 1 عمارة،  1 لشعب البترول وغزل ونسيج، والكيمياء، على أن يتم غلق باب الترشح 24 نوفمبر الجارى، ويتم تلقى طلبات الترشح فى 3 مقرات : نقابة الأسكندرية، نقابة مطروح، النقابة العامة بالقاهرة".

 

قال المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابة الفرعية بمطروح، إنه طبقا لقانون النقابة، فإنه يحق لأعضاء أى محافظة يتعد أعدادهم بها 200 عضو، أن يتقدموا بطلب لإنشاء نقابة فرعية لهم، لافتا إلى أن النقابة العامة أجرت مراجعة لقاعدة بيانات الأعضاء بالمحافظة، وبلغ أعداد المهندسين بها 703 عضو.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات 21 ديسمبر المقبل، والإعادة على مقعد رئيس الفرعية فى حال الحاجة لذلك فى 28 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين 25 نوفمبر الجارى، وفتح باب الطعون فى الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجارى، وإعلان القوائم النهائية فى الأول من ديسمبر المقبل.

 

وأكد أن قرار إنشاء النقابة الفرعية، ياتى انطلاقا من اهتمام المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، بدعم أعضاء النقابة بمختلف تخصصاتهم، وتوفير الوقت والجهد باتاحة خدمات النقابة بمحافظاتهم، بالإضافة إلى اهتمام النقيب بدعم المشروعات الهندسية والقومية التى يتم تنفيذها بمطروح، بجانب الاستثمار فى موارد النقابة، ومتابعة مصايفها بها، ومتابعة أعمال المكاتب الاستشارية.

 

ولفت إلى أن إنشاء نقابة فرعية للمهندسين بمطروح، مطلب تقدم به مهندسى المحافظة للمجلسين السابقين ولم يتخذا أى اجراءت فعلية لانشائها رغم وجود قرارات بها، ودعا كافة المهندسين بمطروح للمشاركة بكثافة فى الانتخابات.


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نقابة المهندسين

نقابة المهندسين بمطروح

مهندسين مطروح

انشاء نقابة مهندسين بمطروح




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