"المصرى للدراسات الاقتصادية" يوقع مذكرة تفاهم لدخول السوق الأفريقى

كتبت- منى ضياء

وقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مذكرة تفاهم، اليوم الأربعاء، مع مؤسسة hub africa المغربية للتعاون فى مجال ريادة الأعمال والنفاذ إلى القارة الأفريقية، بشراكة مع كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشركة القلعة للاستشارات المالية، وشبكة ملائكة الأعمال الأفريقية، وشركة جيمنى أفريقيا للمؤسسات، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

تم التوقيع على هامش أعمال مؤتمر "ريادة الأعمال فى مصر من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب فى القارة الأفريقية"، ومثل المركز فى التوقيع الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز، ومن جانب المؤسسة المغربية زكريا فهيم الرئيس التنفيذى لها، بحضور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وبموجب هذا التعاون يتم تنظيم مؤتمر دولى فى مصر فى أكتوبر 2019 حول ريادة الأعمال يحضره رواد الأعمال من مصر وإفريقيا يتم انعقاده سنويا، وعرض تجارب رائدة وعمل ورش عمل واجتماعات مباشرة مع رجال الأعمال لفتح مجالات عمل لشركات ناشئة، ويتم انعقاد هذا المؤتمر بصورة سنوية فى كازابلانكا بالمغرب.

وخلال المؤتمر أعلن المركز المصرى عن إطلاق مسابقة للمشروعات الناشئة خلال فترة 4 أشهر من يناير حتى أبريل 2019 تشمل كافة محافظات مصر، ويشترط ألا يزيد عمر المشارك عن 40 عاما وان يتقدم بفكرة مشروع تتضمن قيمة مضافة لفكرة او منتج له علاقة بالزراعة أو الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الصناعى، وسيم اختيار افضل 20 فكرة من خلال لجنة متخصصة ومناقشتها بمؤتمرات إقليمية، على أن تكون نواة لمشروعات التى سيتم عرضها بالمؤتمر المزمع عقده فى أكتوبر المقبل.

وتم عرض افكار 3 مشروعات ناشئة بدأت فعليا استعدادا للمشاركة بالمؤتمر هى "كونسلتو" وهو ابليكيشن لتوصيل المرضى فى الحالات الحرجة للوصول إلى استشارات ورأى طبى من "كونسلتو" خارج مصر دون تحمل تكلفة السفر للخارج، ومشروع "بايوديزل مصر" لتوليد الطاقة الحيوية من زيت الطعام المستعمل، ومشروع "الموان" وهى منصة تربط شركات المقاولات بمواقع البناء.