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المركزية لإعادة التأمين تفتتح مكتبا بالقاهرة للتوسع بالسوق المصرى والتوغل بأفريقيا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:26 م
المركزية لإعادة التأمين تفتتح مكتبا بالقاهرة للتوسع بالسوق المصرى والتوغل بأفريقيا جمعة زكي الخبير التأميني
كتبت- منى ضياء
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قال جمعة زكى الخبير التأمينى ومدير الشركة المركزية لإعادة التأمين بالقاهرة فى بيان له اليوم الأربعاء، إن مصر أصبحت سوقا واعدا فى مجال التأمين، منوها بأن مساهمة التأمين فى الاقتصاد المصرى حوالى 1% فقط، وهى نسبة ضئيلة تشجع شركات التأمين على غزو هذا السوق.

وكان يوسف فاسى مدير عام الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب، قد أعلن عن افتتاح مكتب تمثيل للشركة بالقاهرة وتعين زكى مديرا له، بهدف توفير الدعم الفنى والمساعدة فى توفير أفضل التغطيات لشركائها من شركات التأمين، باعتبار السوق المصرية سوقا ضخما ويستوعب المزيد من شركات التأمين.

وأضاف يوسف، أن استراتيجية الشركة وبرنامجها الطموح Strong two يرتكز على أربعه محاور هى: تطوير ووضوح الآفاق المستقبلية، الخبرة الفنية وإدارة الأخطار، الجدية اللازمة لتلبية طلبات الشركاء، نشر ثقافة المؤسسة وتحسين نمط الأداء.

وأوضح أن اختيار الشركة لفتح مكتب فى القاهرة، باعتبارها من أكبر المدن والعواصم فى أفريقيا والعالم، مؤكدا أن مصر سوقا واعدة فى مجال التأمين، والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، تُشجع الكثير من المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية بها.

ونوه بأن اختيار الشركة لمصر، لتكون البداية للتوغل فى السوق الأفريقية، وبناء كيان متخصص فى إعادة التأمين فى ذلك السوق الضخم.

وأشار إلى أن الشركة أنشأت أكاديمية للتدريب حرصا منها على دعم التدريب والتطور المستمر فى العنصر البشرى كأحد أهم دعائم التنمية.


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