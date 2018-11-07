الكويت تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يوميا فى 5 سنوات

رويترز

قال الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت جمال جعفر اليوم الأربعاء إن بلاده تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخفيف خلال خمس سنوات إلى 250 ألف برميل يوميا من نحو 175 ألف برميل يوميا حاليا.

وجاء حديث المسؤول الكويتى خلال احتفال بثه التليفزيون الرسمى بتصدير أول شحنة من النفط الخفيف فى تاريخ الكويت بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال جعفر "تسعى الشركة جاهدة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة (من تطوير الحقول الجوراسية فى شمال الكويت) والهادفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعب يوميا".

وقال وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى خلال الاحتفال إن بلاده وصلت فى الوقت الحالى إلى طاقة إنتاجية قدرها 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و175 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف من حقول الشمال.

وكانت الكويت أعلنت فى يوليو تصدير أولى شحناتها من الخام الخفيف الممتاز.