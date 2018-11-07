القبض على 7 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 7 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 7 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "عمر.ع.س" 22 عاما مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية و"إبراهيم.ب.م" 24 عاما مقيم سيدى سالم كفر الشيخ و"عاطف.م.ع"20 عاما مقيم رفح شمال سيناء و"أحمد.ي.ع"41 عاما مقيم منشية الشهداء و"ياسر.م.س"28 عاما مقيم دائرة مركز أبوصوير و"وشاحى.م.و"38 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"طلعت.ط.ف"32 عاما مقيم شربين دقهلية.

وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.