القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "اسلام.ا.ع" 27 عاما عاطل ومقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "احمد.ال.م" 23 عاما عاطل ومقيم الشيخ زايد بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "كريم.ج.ذ" 17 عام عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ا" 30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض "مطواه".