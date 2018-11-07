القبض على تاجر ملابس هارب من 15 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على تاجر ملابس من 15 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة فيهم 12 سنة بتهم "تبديد" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الاحكام بضبط المتهم "سامح.ع.خ" 45 عاما تاجر ملابس ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 13سنة بتهم "تبديد ".

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله .